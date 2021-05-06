В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V", - указано в сообщении.

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Заболеваемость среди привитых граждан, начиная с 28 дня с даты иммунизации, составила всего 0,277%.

"Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Пойдет на экспорт

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, которые приводятся в сообщении, двухкомпонентный препарат "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России, в то время как однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться зарубежным партнерам и поможет ускорить вакцинацию в целом ряде стран.

"Вакцина "Спутник Лайт" с помощью одного укола значимо сокращает вероятность возникновения тяжелых случаев заболевания, которые приводят к госпитализации. Однокомпонентная схема применения позволяет в сжатые сроки обеспечить вакцинацию большого количества людей и быстрее достичь популяционного иммунитета. Характеристики вакцины обеспечивают простоту хранения и логистики, при этом "Спутник Лайт" обладает доступной ценой менее $10", - отметил Дмитриев.

В новость были внесены изменения (15:55 мск) - добавлен комментарий главы РФПИ Кирилла Дмитриева