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В России полностью вакцинировали 9,4 млн человек

При этом первым компонентом привили 13,4 млн человек, отметила вице-премьер Татьяна Голикова
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России сегодня привиты 13,4 млн человек, вторым - 9,4 млн, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"На сегодняшний день вакцинировано 13,4 млн человек первым комплектом и 9,4 млн человек - вторым комплектом, то есть полностью", - сказала она.

Голикова уточнила, что в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились, с 31 марта по 5 мая лучшими регионами по вакцинации стали Республика Тыва, Республика Калмыкия, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Самые низкие темпы в указанный период были в Республике Северная Осетия - Алания, Приморском крае, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан.

Непосредственно в мае самое высокое снижение темпов вакцинации продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область и Чеченская Республика, добавила Голикова.

Российские производители выпустили 31,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса, отметила вице-премьер. "На сегодняшний день всеми нашими производителями произведено 31,9 млн комплектов доз вакцин", - сказала она. По словам Голиковой, лидером среди вакцин является "Спутник V", разработанный Центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. "На втором месте - "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор", на третьем - "Ковивак" Центра им. Чумакова", - добавила вице-премьер.

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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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