Путин: ограничение сообщения с другими странами связано с коронавирусом, а не с политикой

"Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом. Вопрос, конечно, не лежит в политической плоскости, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон", - сказал президент РФ.

Путин заверил, что власти страны будут и дальше внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в государствах, популярных у российских туристов. "Мы с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов", - сказал глава государства. "Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы полноценно отдыхать", - подчеркнул Путин.