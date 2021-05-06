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Путин считает, что надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10

Российские препараты надежны сейчас, отметил при этом президент РФ

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Возможная надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через десять, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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"Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно", - сказал глава государства. "Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный", - отметил Путин, выразив надежду на то, что эксперты не ошибаются.

"Правда, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов", - подчеркнул Путин и сделал акцент на том, что российские препараты основаны на технологиях, "которые применялись десятилетиями".

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