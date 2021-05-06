Мурашко допустил возможность применения "Спутника Лайт" для вакцинации перенесших COVID-19

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вакцинация "Спутником Лайт" повышает уровень антител к коронавирусу у тех, кто уже имеет иммунитет. Это может указывать на возможность использования препарата для вакцинации переболевших, заявил в четверг журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился", - сказал министр.

"По результатам проведенных доклинических и клинических исследований вакцина "Спутник Лайт" имеет благоприятный профиль безопасности, а у всех добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ к возбудителю SARS-CoV-2, - отметил Мурашко. - "Спутник Лайт" может быть использован для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса".

По словам министра, регистрация четвертой российской вакцины расширяет "доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета".

О регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в России объявили 6 мая. Этот препарат представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% (спустя 28 дней после прививки), при этом "Спутник Лайт" эффективен в том числе против всех новых штаммов коронавируса.