Путин: Россия готова поддержать снятие патентной защиты с вакцин от COVID-19 в мире

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Россия готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса, чтобы они могли применяться по всему миру. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Он назвал заслуживающими внимания звучащие в Европе идеи "снять вообще патентную защиту" с вакцин против COVID-19. По словам российского лидера, это не только не противоречит, но и соответствует определенным правилам ВТО, предусматривающим такую меру в чрезвычайных обстоятельствах. "Но пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация", сказал Путин, поручив Голиковой вместе с коллегами проработать данный вопрос и доложить ему по итогам.

"Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", - сказал Путин.

Он пояснил, что "безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира". Российский лидер подчеркнул, что в этом случае выработается в самом широком смысле этого слова общий иммунитет.

"Это касается всех, в том числе и нашей страны", - заключил глава государства.

Как отметил президент, Россия является единственной в мире страной, которая передает в другие страны технологию производства своих вакцин. "Эта практика уже реализуется, она уже на марше, в некоторых странах производство нашей вакцины уже организовано с передачей технологии", - подчеркнул Путин.