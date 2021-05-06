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Пандемия COVID-19

Путин: российские вакцины за рубежом считают "надежными, как автомат Калашникова"

Препараты РФ основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями, указал президент
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высказывания за рубежом о том, что российские вакцины от ковида надежны, как автомат Калашникова.

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"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - отметил глава государства в четверг в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Надежны, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав: просты и надежны, как автомат Калашникова", - подчеркнул Путин.

Говоря об отечественных вакцинах, глава государства с удовлетворением отметил, что их число увеличивается, специалисты могут рекомендовать использовать различные варианты в зависимости от показаний.

Зарубежные оценки "Спутника V"

Ранее ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует эффективность и надежность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова.

"Спутник V" - он как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надежный и эффективный. Обнадеживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале, хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", - сказал профессор в интервью, вышедшем на сайте газеты Kronen Zeitung, отвечая на вопрос, как он оценивает российскую вакцину.

В настоящее время Австрия завершила переговоры о закупке "Спутника V" и ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств о ее регистрации.

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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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