Голикова: вакциной "Спутник лайт" можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вакциной от коронавируса "Спутник лайт" можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вакцина, как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. И в гражданский оборот она сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами", - сказала она в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам вице-премьера, вакцина "Спутник Лайт" создавалась для того, чтобы ее можно было использовать в том числе людям, которые переболели, и людям, которые имеют низкие антитела.

"Во всяком случае, сегодня разрабочики рекомендуют, что это может эффективно применяться. Безусловно, здесь будут еще осуществляться дополнительные наблюдения, но тем не менее коллеги это подтверждают", - добавила Голикова.

О регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" в России было объявлено 6 мая. Этот препарат представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% (спустя 28 дней после прививки), при этом "Спутник лайт" эффективен в том числе против всех новых штаммов коронавируса.