{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Голикова: вакциной "Спутник лайт" можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет

В гражданский оборот препарат сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вакциной от коронавируса "Спутник лайт" можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На эту тему
Что известно о международных испытаниях вакцины "Спутник Лайт"
Что известно о международных испытаниях вакцины "Спутник Лайт"

"Вакцина, как только она будет разрешена, она будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. И в гражданский оборот она сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами", - сказала она в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам вице-премьера, вакцина "Спутник Лайт" создавалась для того, чтобы ее можно было использовать в том числе людям, которые переболели, и людям, которые имеют низкие антитела.

"Во всяком случае, сегодня разрабочики рекомендуют, что это может эффективно применяться. Безусловно, здесь будут еще осуществляться дополнительные наблюдения, но тем не менее коллеги это подтверждают", - добавила Голикова.

О регистрации однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" в России было объявлено 6 мая. Этот препарат представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V". Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% (спустя 28 дней после прививки), при этом "Спутник лайт" эффективен в том числе против всех новых штаммов коронавируса.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Эффективность однокомпонентной вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Читать полностью