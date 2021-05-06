Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.

По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4% (спустя 28 дней после прививки) - выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин. Например, у препарата от AstraZeneca она равна примерно 70%. При этом, подчеркнули в фонде, отечественный препарат эффективен в том числе против новых штаммов коронавируса.

"Спутником Лайт" будут прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Ввод "Спутника Лайт" в гражданский оборот разрешен до 1 января 2022 года. В гражданский оборот вакцина сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами. Право производить вакцину получили девять предприятий.

Ранее глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагал, что иммунитет после прививки будет сохраняться от трех до пяти месяцев, что заметно меньше, чем после получения двух доз "Спутника V".