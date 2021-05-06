Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" получила официальную регистрацию в России. Для появления иммунитета достаточно одного укола "Спутником Лайт", до этого единственной зарегистрированной однокомпонентной вакциной была разработка американской компании Johnson & Johnson.
ТАСС собрал главное, что известно о новом препарате.
Показатель эффективности
"Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.
По данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" составила 79,4% (спустя 28 дней после прививки) - выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин. Например, у препарата от AstraZeneca она равна примерно 70%. При этом, подчеркнули в фонде, отечественный препарат эффективен в том числе против новых штаммов коронавируса.
"Спутником Лайт" будут прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет.
Ввод "Спутника Лайт" в гражданский оборот разрешен до 1 января 2022 года. В гражданский оборот вакцина сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами. Право производить вакцину получили девять предприятий.
Ранее глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предполагал, что иммунитет после прививки будет сохраняться от трех до пяти месяцев, что заметно меньше, чем после получения двух доз "Спутника V".
Инструмент для ревакцинации
Регистрация "Спутника Лайт" в России не означает его широкого применения в стране: по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, основным инструментом для вакцинации россиян останется "Спутник V", а "лайт"-версия будет поставляться за рубеж. Стоить она будет меньше $10 за дозу.
"Спутник Лайт" не является альтернативой "Спутнику V", поскольку создавался "для решения других задач", заявил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. Новый препарат можно использовать "для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса". Кроме того, в будущем его могут применять для вакцинации переболевших.
Гинцбург отметил, что "Спутник Лайт" - хороший инструмент "как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами".
Способы хранения
"Спутник Лайт" можно хранить полгода в замороженном виде и один месяц - в жидком.
При этом в замороженном виде вакцину необходимо хранить в защищенном от света месте при температуре не выше минус 18 градусов. В жидком - в защищенном от света месте при температуре 2-8 градусов.
Препарат может быть упакован в пачках из ампул, флаконов и шприцев в разной дозировке. Одна доза препарата, необходимая для введения, составляет 0,5 мл.
Другие российские вакцины
"Спутник Лайт" - уже четвертая отечественная вакцина от коронавируса, получившая официальную регистрацию в России. Помимо него и "Спутника V", который одобрен еще более чем в 60 странах, Минздрав разрешил использовать препараты "Эпиваккорона" и "Ковивак".
"Эпиваккорона" разработана центром "Вектор" Роспотребнадзора и получила регистрацию 14 октября 2020 года. Эта вакцина создана на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В "Векторе" пока не раскрывают полные данные об ее эффективности, но утверждают, что антитела выявляют более чем у 90% привившихся.
"Ковивак", созданный Центром им. Чумакова РАН, получил регистрацию 20 февраля 2021 года. Это самый "традиционный" препарат, созданный на основе инактивированного коронавируса. Прививка позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с возбудителем болезни.
Накануне стало известно, что "Вектор" проводит клинические иследования трехкратной вакцинации "Эпиваккороной". Необходимость в некоторых случаях введения трех доз "Ковивака" не исключили и в Центре им. Чумакова.