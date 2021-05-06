Вакцину "Спутник лайт" можно полгода хранить в замороженном виде

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса "Спутник лайт" можно хранить полгода в замороженном виде и один месяц - в жидком. Об этом сообщается в четверг в государственном реестре лекарственных средств Минздрава РФ.

"Срок годности: шесть месяцев - замороженный препарат; один месяц - жидкий препарат", - говорится в реестре. При этом отмечается, что в замороженном виде вакцину необходимо хранить в защищенном от света месте при температуре не выше минус 18 градусов, а в жидком - в защищенном от света месте при температуре 2-8 градусов.

Ввод в гражданский оборот этой вакцины, согласно реестру, разрешен до 1 января 2022 года. Препарат может быть упакован в пачках из ампул, флаконов и шприцев в разной дозировке. Одна доза препарата, необходимая для введения, составляет 0,5 мл. Право производить вакцину получили девять предприятий.

"Спутник лайт" - первый компонент "Спутника V", который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Эффективность "Спутника V", по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.