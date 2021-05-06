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В работе Twitter произошел сбой

При этом сбоев на территории России не зафиксировано

ТАСС, 6 мая. Сбои в функционировании сети Twitter наблюдаются в четверг в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее количество жалоб поступает из США, Японии и Великобритании. Сбоев на территории России не зафиксировано.

Согласно данным сервиса, пользователи из Японии, где зафиксировано наибольшее число отчетов о сбоях в работе (более 700), сообщают о невозможности зайти в свои учетные записи (60% отчетов), еще 40% испытывают проблемы с публикацией сообщений в соцсети.

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