Власти Дагестана держат на контроле ситуацию с гибелью нерп на берегу Каспия

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация с массовой гибелью краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) на побережье Каспия находится на контроле руководства Дагестана, сообщил в четверг журналистам врио министра природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов.

"Работниками министерства совместно со специалистами Института экологии в ходе рейдовых мероприятий на берегу Каспийского моря были обнаружены туши краснокнижной нерпы <...> Ситуация находится на контроле руководства республики, Министерства природных ресурсов и экологии, проводится патрулирование совместно с Институтом экологии, изучаются места возможных выбросов туш животных", - сказал он.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые в течение двух дней обнаружили на побережье Каспийского моря более 150 туш тюленей. Исследование побережья совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета и АНО "Каспийский природоохранный центр" проводят московские ученые.

По предварительной версии, сообщил Гамидов, причиной гибели тюленей стало их попадание в рыболовные сети. Для дальнейшего выяснения обстоятельств взяты необходимые пробы. "По результатам изучения более детально и предметно мы сможем уже выяснять причины случившегося", - добавил министр.

Следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка. Проверку сообщений СМИ о массовой гибели тюленей также проводит местная прокуратура. В Институте экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета ранее сообщили, что около четверти погибших на побережье Каспийского моря нерп найдены без шкуры, что свидетельствует о браконьерстве. Там же отметили, что это в основном молодые особи.

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.