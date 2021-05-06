Исторический ретро-поезд "Победа" прибыл на ростовский вокзал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая. /ТАСС/. Ретро-поезд "Победа", железнодорожный состав, стилизованный под времена Великой Отечественной войны и ведомый паровозом, работавшим в прифронтовой зоне Сталинградской битвы, прибыл в Ростов-на-Дону. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), в церемонии встречи поезда приняли участие начальник СКЖД Сергей Задорин и вице-губернатор Ростовской области Виктор Вовк.

"6 мая сотни ростовчан и гостей города встретили на железнодорожном вокзале Ростов-Главный ретро-поезд "Победа". Во время торжественного мероприятия собравшихся приветствовали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк, председатель Дорпрофжел на СКЖД Михаил Пружина <...> Ретро-поезд "Победа" возвестил о своем прибытии протяжным гудком паровоза Эр739-99, который работал в прифронтовой зоне во время Сталинградской битвы", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник СКЖД Сергей Задорин на церемонии встречи ретро-поезда, курсирование "Победы" по Северо-Кавказской магистрали уже стало ежегодной традицией, а целью данной акции является сохранение памяти о подвигах наших предков в годы Великой Отечественной войны. "Это помогает сохранять и передавать память о тех событиях из поколения в поколение, сделать так, чтобы для молодых людей слова об уважении к великому прошлому нашей страны, к подвигу наших уважаемых ветеранов не являлись пустым звуком", - приводит слова Задорина пресс-служба СКЖД.