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Пандемия COVID-19

В США считают, что реальная смертность из-за COVID-19 в мире может быть в два раза выше

По данным Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле, из-за коронавируса могли умереть около 6,9 млн человек
© EPA-EFE/Peter Foley

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в мире может быть более чем в два раза выше, чем следует из имеющихся официальных данных. К такому выводу пришли ученые из американского Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете в Сиэтле. Результаты исследования опубликованы на сайте института в четверг.

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Специалисты указывают, что, по их оценкам, от вызываемого коронавирусом заболевания могли умереть около 6,9 млн человек по всему миру, в то время как подсчеты на основе имеющихся данных о причинах смерти дают цифру около 3,2 млн.

В основе применявшейся специалистами модели лежит анализ данных об избыточной смертности. Исследователи сравнивали смертность по странам в предшествующие годы с количеством умерших в результате пандемии коронавируса. Несколько поправок были сделаны, учитывая повышение уровня смертности в результате не связанных с коронавирусом причин: например, из-за чрезвычайно жаркой погоды в Европе летом 2020 года. Ученые также учли, что пандемия могла привести к сохранению жизней благодаря снижению плотности дорожного движения и числа аварий со смертельным исходом.

Как указывают исследователи, расхождение цифр объясняется чаще всего тем, что в ряде случаев перед смертью не проводилось тестирование на коронавирус, что дало бы возможность связать с ним причину летального исхода. Особенно часто подобные случаи имели место на начальной стадии пандемии. Расчеты американских исследователей остаются математической моделью, которая не может быть подтверждена иными средствами.

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