Жители Мурманска смогут посетить фрегат "Адмирал Горшков" 8 и 9 мая

ТАСС, 6 мая. Жители Заполярья смогут посетить 8 и 9 мая фрегат "Адмирал Горшков", который будет ошвартован у причала Мурманского морского вокзала. Судно будет открыто для посещений с 10 часов утра, сообщает в четверг пресс-служба правительства Мурманской области.

"8 и 9 мая у причала Мурманского морского вокзала будет ошвартован фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Судно будет открыто для посещений северянами с 10 до 17 часов", - говорится в сообщении.

"Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - один из самых современных кораблей Военно-морского флота России. Он первым в мире испытал гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования. Экскурсии по фрегату проведут офицеры экипажа, которые расскажут о предназначении, истории и вооружении корабля, а также его участии в кругосветном плавании и военно-морских парадах.

Для посетителей подготовят специальный маршрут по верхней палубе корабля с учетом специфики передвижения и определят места для фотографирования.