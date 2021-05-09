В Ингушетии более 3,5 тыс. семей получат продуктовые наборы в честь праздника Ураза-Байрам

МАГАС, 9 мая. /ТАСС/. Национальный фонд развития Ингушетии направит продуктовые наборы тысяче семей республики в преддверии празднования Ураза-байрам (Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца Рамадан). Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе главы республики.

"Около 17,5 тонн мяса крупного рогатого скота будет роздано в преддверии праздника разговения Ид аль-Фитр в рамках республиканской благотворительной акции "Мехка Саг1а". Помощь будет направлена во все уголки региона многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и малоимущим гражданам - всего свыше 3500 получателей", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что продовольственный набор будет включать необходимые для традиционного празднования в республике продукты, в том числе 5 кг мяса, муку, сахар, растительное масло, рис, финики, чай и конфеты. Списки нуждающихся предварительно были составлены муниципальными администрациями, имамами мечетей и благотворительным фондом "Тешам". Развоз наборов будет проводиться 10-11 мая Национальным фондом развития Ингушетии по инициативе главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"Зная, с каким нетерпением люди ждали возможности полноценно отметить Мархаш, мы постарались сделать так, чтобы никто не был лишен столь светлого семейного праздника, и позаботиться о нуждах наших жителей, которые сегодня могут столкнуться с трудностями в проведении праздничных мероприятий. Поэтому Национальным фондом развития Ингушетии вновь проводится акция помощи тем, кому она нужна", - приводит пресс-служба слова руководителя региона Махмуда-Али Калиматова.

Пост в Рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время суток от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2021 году Рамадан наступил с заходом солнца 12 апреля, об окончании месяца и наступлении праздника Ураза-байрам будет свидетельствовать новолуние.