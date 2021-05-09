Участники акции "Сад памяти" высадили 20 тыс. деревьев в России и за рубежом в День Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Международная акция "Сад памяти", участники которой высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, прошла в День Победы в 18 регионах России, а также в Бельгии, Марокко и других странах. Участники акции в День Победы высадили около 20 тыс. деревьев, рассказали ТАСС в оргкомитете акции.

"Около 20 тыс. деревьев в рамках акции "Сад памяти" высадили только сегодня, 9 мая, в День Победы, а всего высадили уже свыше 20 млн. Крупные акции состоялись в 18 регионах, наибольшие масштабы - в Татарстане, Тыве, Оренбургской области. Подвиг героев в этот день продолжают увековечивать и за рубежом. Сегодня, девятого мая, сады появились в Египте, Марокко, Венгрии, Италии, на Кубе", - сказала собеседница агентства.

В Орловской области дерево посадил 100-летний ветеран Абрам Миркин. Участниками акции являются и корпоративные команды. Сотрудники и волонтеры "Сбера" высаживали сады в большинстве регионов России. В Челябинске в акции приняли участие сотрудники "Русской медной компании", в Хакасии - "Русского угля".

Ранее ТАСС сообщал, что в рамках акции "Сад памяти" на территории, прилегающей к зданию Южноафриканского национального музея военной истории, послом РФ в ЮАР Ильей Рогачевым и участниками шествия "Бессмертный полк" были посажены необычные для юга Африки деревья - российские березы. Более тридцати человек в День Победы участвовали в высадке деревьев на интернациональном мемориале Куант в бельгийском городе Льеж. Акцию провели и российские соотечественники в Сирии: там на авиабазе Хмеймим высадили шесть деревьев. Накануне Дня Победы сады появились в Германии, Китае, Казахстане и других странах.

Международная акция "Сад памяти" организована всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология", а также Всероссийского общества охраны природы. К ней подключились и зарубежные страны. Целью акции является высадка 27 млн деревьев по всему миру - по числу погибших в годы Великой Отечественной войны.