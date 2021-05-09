В Марокко состоялась акция "Бессмертный полк"

Организаторами мероприятия выступили посольство РФ в Марокко, Русский дом в Рабате и местный Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС), передает корреспондент ТАСС.

В связи с продолжающим действовать в королевстве из-за пандемии коронавируса режимом чрезвычайного санитарного положения акция "Бессмертный полк" в этом году прошла на территории российского посольства. Ее участниками и гостями стали сотрудники российских загранучреждений в Марокко, активисты Марокканской ассоциации выпускников вузов бывшего СССР, Ассоциации развития дружбы Марокко и России, Общества дружбы "Россия-Марокко", а также послы Азербайджана и Казахстана в Марокко. К ним присоединились представители русскоязычной общины королевства, приехавшие из других городов, в частности, Касабланки и Феса.

Многие из тех, кто собрался перед зданием посольства России, были одеты в белые майки с красной звездой и надписью "Бессмертный полк", держали в руках флаги России и фотографии своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

День великой памяти

К участникам и гостям акции обратился посол России в Марокко Валерьян Шуваев. "Сегодня - день великой памяти, великой радости и великой скорби. Победа далась очень большой ценой, - сказал он в своей речи. - Главное - это память. Пока мы помним эту Великую Победу, эту страшную войну, наших предков, наших отцов, дедов и прадедов, наша Победа останется с нами. И кому бы ни хотелось изменить эту память, пока мы помним, никто у нас эту Победу не отберет".

"Мы чтим всех, кто внес вклад в эту Великую Победу, мы чтим великих полководцев, мы чтим организаторов побед и свершений, мы чтим тружеников тыла, которые создавали всё, что нужно фронту. Мы чтим всех. Но надо помнить, что войну перенес русский солдат. Русский солдат любой национальности, который освободил свою страну, половину Европы и водрузил знамя в столице поверженного врага", - продолжил он.

"Мы празднуем этот день не для того, чтобы казаться лучше. Мы празднуем этот день не для того, чтобы показать, что мы превосходим кого-то. Мы празднуем этот день, чтобы эта страшная война, унесшая более 70 млн жизней, никогда более не повторилась", - подчеркнул российский посол.

Гречневая каша и песни военных лет

Всем гостям мероприятия были предложены традиционные для такого мероприятия угощения - полевая гречневая каша и чай. Звучали песни военных лет, мелодии из популярных фильмов о Великой Отечественной войне. Кроме того, посольство России представило творческие выступления на военно-патриотическую тематику.

В рамках международной акции "Сад памяти" на территории посольства России активисты КСОРС и посол РФ приняли участие в высадке деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.