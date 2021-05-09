Захарова заявила, что нынешнему поколению посчастливилось застать живыми героев войны

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Современному поколению россиян посчастливилось застать вживую ветеранов Великой Отечественной войны, которые шли на войну ради "противостояния глобальному кошмарному злу". Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для фильма "Формула победы" на телеканале "Россия-24" .

"Нам посчастливилось соприкоснуться с этим поколением - пусть вскользь, пусть когда мы были детьми, пусть когда мы не понимали этого. Но мы действительно счастливое поколение. Мы их застали, мы были свидетелями людей, которые смогли преодолеть себя", - сказала она.

Дипломат отметила, как важно за счет рассказов и фотографий, "через какие-то остаточные, осколочные фрагменты той жизни" сохранять память о поколении победителей. "Я думаю, что многие из них шли [воевать] просто из какого-то колоссального чувства несправедливости и действительно для противостояния такому глобальному кошмарному злу", - добавила Захарова.