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День Победы - 2021

Захарова заявила, что нынешнему поколению посчастливилось застать живыми героев войны

Официальный представитель МИД России также отметила, что важно за счет рассказов и фотографий сохранять память о поколении победителей

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Современному поколению россиян посчастливилось застать вживую ветеранов Великой Отечественной войны, которые шли на войну ради "противостояния глобальному кошмарному злу". Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью для фильма "Формула победы" на телеканале "Россия-24".

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"Нам посчастливилось соприкоснуться с этим поколением - пусть вскользь, пусть когда мы были детьми, пусть когда мы не понимали этого. Но мы действительно счастливое поколение. Мы их застали, мы были свидетелями людей, которые смогли преодолеть себя", - сказала она.

Дипломат отметила, как важно за счет рассказов и фотографий, "через какие-то остаточные, осколочные фрагменты той жизни" сохранять память о поколении победителей. "Я думаю, что многие из них шли [воевать] просто из какого-то колоссального чувства несправедливости и действительно для противостояния такому глобальному кошмарному злу", - добавила Захарова.

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РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДень Победы - 2021
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