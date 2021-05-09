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День Победы - 2021

Организаторы "Бессмертного полка" пресекли размещение портретов нацистов в шествии

Также зафиксировали три DDoS-атаки и шесть веб-атак на сайт онлайн-шествия
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" остановили попытки разместить в шествии анкеты нацистских преступников и передадут данные об этом в Следственный комитет. Об этом сообщили в пресс-службе.

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"Модераторы проекта пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю Бессмертного полка онлайн портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России", - сказали в пресс-службе.

Были также зафиксированы массивные атаки на сайт онлайн-шествия - три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Временно был ограничен функционал ресурса в связи с необходимостью восстановить его работоспособность. "Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн - это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме", - отметили в пресс-службе.

Шествие стартовало во всех субъектах РФ в 15:00 по местному времени, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. Всего на участие в акции в 2021 году было подано порядка 5 млн заявок.

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