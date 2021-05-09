В Ярославле установили закладной камень на месте стелы "Город трудовой доблести"

ТАСС, 9 мая. Первый камень на месте открытия стелы "Город трудовой доблести" заложили в день 76-й годовщины Победы в Ярославле. Стела увековечит память о жителях области, которые во времена Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство продукции, сообщили в воскресенье в пресс-службе областной администрации.

"9 Мая в парке Мира в Ярославле прошла торжественная церемония закладки камня на месте установки стелы "Ярославль - город трудовой доблести", - говорится в сообщении.

На данный момент макет стелы разрабатывается, в течение 2021 года проект будет вынесен на общественное обсуждение. Памятник планируется возвести к следующей годовщине Победы, 9 мая 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Символично, что закладка происходит в годовщину Великой Победы. Памятная стела, которая скоро появится на этом месте, будет всегда напоминать жителям города о подвиге земляков", - приводит пресс-служба слова губернатора области Дмитрия Миронова. С 1942 по 1944 год работники предприятий в регионе произвели для солдат около 50 млн единиц боеприпасов и вооружения, сохраняя и увеличивая довоенные показатели выпуска продукции. Более двухсот работников предприятий были удостоены орденов и медалей, добавили в пресс-службе.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.