Вучич наградил сербским орденом нобелевского лауреата по литературе Петера Хандке

БЕЛГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич наградил сербским орденом Карагеоргиевой звезды первой степени нобелевского лауреата по литературе австрийского писателя Петера Хандке. Церемония прошла в воскресенье в Белграде.

"Дорогой друг Петер, сербский народ счастлив, что в рядах его друзей числится Петер Хандке. Каждое слово Хандке доносится до всех уголков мира. Разыскивая истину, Хандке написал правду о Сербии. Вручая этот самый высокий орден, Сербия выказывает признательность своему другу Хандке, спасибо вам за все, что делаете для нашей страны", - заявил сербский лидер.

Как объявил Нобелевский комитет, премия по литературе за 2019 год присуждена Хандке за "влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта". Он является одним из самых известных немецкоязычных авторов современности: с 1966 года он написал около 100 работ, включая пьесы, романы, сценарии и переводы классиков.

На русском языке издана повесть Хандке "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), экранизированная его другом Вимом Вендерсом, тетралогия "Медленное возвращение домой" (1979), рассказ "Учение горы Сент-Виктуар" (1980) и другие. Одна из наиболее известных кинолент Вендерса "Небо над Берлином" (1987) также создана совместно с Хандке.