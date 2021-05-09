Петербург отметил День Победы "Бессмертной флотилией" на Неве и авиашоу над Петергофом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. "Бессмертная флотилия" из речных судов и гидроциклов, организованная в память о моряках, защищавших родину в годы Великой Отечественной войны, впервые вышла в День Победы в акваторию Невы в Санкт-Петербурге. Водное прохождение праздничной колонны сопровождалось военной музыкой и песнями, передает корреспондент ТАСС.

"Задачи акции - сохранить историю бесценного вклада Военно-морского флота в общую победу в Великой Отечественной войне, отдать дань памяти морякам, до конца стоявшим на защите водных рубежей нашей страны", - сообщили в оргкомитете, отметив, что участвовавшие в ней маломерные суда были разделены на четыре группы, обозначавшие четыре флота: Балтийский, Черноморский, Северный и Тихоокеанский. А гидроциклы, которых было более ста, были названы в честь кораблей, участвовавших в боях.

В Санкт-Петербурге из-за коронавирусных ограничений не проводят официальные массовые мероприятия, но люди приходят к тем местам, где привыкли бывать в День Победы, и отмечают праздник сами. На Невском корреспондент ТАСС неоднократно наблюдал, как прохожие подходили к гулявшим по улице ветеранам, поздравляли их и дарили цветы. В городе поют военные песни, они звучат в том числе из автомобилей петербуржцев, на улицах играют военные оркестры. Многие люди вышли на улицы с портретами своих родных - участников Великой Отечественной войны.

О том, каким был Ленинград в годы войны и блокады, напомнили в государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор": на стенах Исаакия, который в блокаду был общим хранилищем музейных экспонатов города, размещены исторические фотографии. В их числе - снимок ЛенТАСС "Зенитные батареи в Александровском саду на фоне Исаакиевского собора". В пресс-службе музея ТАСС пояснили, что акция, получившая название "Музей в дни блокады. Наш бессмертный полк", продлится до 24 июня.

В государственном музее-заповеднике "Петергоф", одном из наиболее пострадавших от войны памятников российской культуры, пуск фонтанов в День Победы традиционно посвятили ветеранам. В момент, когда струи петергофских фонтанов поднялись вверх, пиротехника разукрасила небо цветами российского триколора, а затем над акваторией Финского залива прошло авиашоу.

Праздник Победы в Гатчине

В Ленинградской области День Победы отмечают ретро-концертами, в которых принимают участие фронтовые агитбригады, а также возложениями цветов и митингами. Один из них состоялся на станции Ладожское Озеро, в годы блокады бывшей частью легендарной Дороги жизни. Ветераны прибыли сюда на ретропоезде с паровозом П-36. Впервые регион отметил праздник Победы в своей новой столице - городе воинской славы Гатчине, получившей этот статус в апреле: здесь прошло торжественное прохождение войск гарнизона и возложение цветов к воинскому монументу. Праздничные церемонии прошли и в других городах воинской славы Ленобласти - Выборге, Тихвине и Луге, здесь традиционно вспоминали героев Ленинградского партизанского края, появившегося в 1941 году на оккупированных территориях СССР и сражавшегося до 1944 года.