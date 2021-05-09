В Скопье впервые показали парад Победы на центральной площади города

ЗАГРЕБ, 9 мая. /ТАСС/. Граждане Северной Македонии и российские соотечественники, проживающие в этой стране, впервые смогли увидеть парад Победы в день 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны на центральной площади Скопье. Как сообщил в воскресенье национальный телеканал Alsat-M , организатором выступило посольство РФ в республике.

По данным телеканала, на огромном экране, размещенном на одном из зданий, расположенных на площади Македония, собравшейся публике продемонстрировали исторические кадры Парада Победы 1945 года, а также прошедшие в воскресенье на Красной площади шествие российских войск, прохождение и пролет военной техники.

"Смысл и содержание политики России на международной арене - обеспечить мир и безопасность для благополучия наших граждан, для стабильного развития страны, - приводит телеканал слова посла России в Северной Македонии Сергея Баздникина. - Мы защищаем и будем и впредь отстаивать наши интересы в рамках международного права. Но если кто-то не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, Россия всегда найдет путь отстоять свою позицию".

По случаю празднования Дня Победы посольство России в Скопье 9 мая организовало несколько памятных церемоний возложения цветов к стелам и обелискам, расположенным в городе.