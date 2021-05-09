Местные жители видели медведей в лесу, где пропал глава Минздрава Омской области

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Жители Большеуковского района Омской области, где два дня назад во время охоты пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, видели в лесу медведей. Охота на этих хищников разрешена в области до конца мая, сообщил ТАСС источник в органах местной власти.

"Там [в районе пропажи министра] охотничьи домики в лесу есть. Обычно стреляют птицу, на болотах ее много, и на майских праздниках как раз небольшое окошко, когда разрешено охотиться. Но могли охотиться и на медведя, потому что на медведя до конца мая в области охота разрешена. И в том районе местные жители медведей видели как раз", - рассказал собеседник агентства.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек, поиски на ночь не остановлены.

Поиск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата Горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".