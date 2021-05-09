Украина получила 500 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Новая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз прибыла в киевский аэропорт Борисполь. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook .

"Только что в Борисполе приземлились еще 500 тыс. дозы вакцины CoronaVac от биотехнологии Sinovac", - написал он. Степанов добавил, что Украина в итоге уже получила 1,215 млн доз этого препарата из заказанных 1,9 млн доз.

Первая партия в 200 тыс. доз прибыла на Украину 25 марта, врачи начали использовать препарат 13 апреля. Вторую партию в объеме 500 тыс. доз государство получило 30 апреля.

Кампанию по вакцинации населения от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В настоящее время в стране применяют разработанный британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенный в Индии препарат Covishield, CoronaVac, вакцины американской компании Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По данным Минздрава, на Украине, численность населения которой составляет около 41,6 млн человек, прививку от коронавируса сделали 862 639 человек, из них второй компонент вакцины получили всего 446 человек. За последние сутки привились 4 843 жителя страны. С начала пандемии на Украине выявили 2 119 510 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5 372 за прошедшие сутки, умерли 46 393 пациента, из которых 193 за сутки.