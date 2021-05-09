Губернатор Тверской области наградит маршировавшую без ботинка участницу шествия

ТАСС, 9 мая. Губернатор Тверской области Игорь Руденя планирует поощрить ученицу 11 класса местной школы, которая во время торжественного шествия в День Победы продолжила строевой марш без слетевшего ботинка. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе областного правительства.

"Девушка маршировала в строю во время торжественного прохождения войск в честь 76-й годовщины Победы в городе Твери. Во время шествия у нее слетел ботинок, но она не сбилась с шага и продолжила маршировать в одном ботинке и белом носке. Губернатор поощрит участницу, проявившую настоящую выдержку", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

По данным пресс-службы, девушку зовут Анастасия Шандерук, она участница кадетской роты школы № 16 города Твери. Одиннадцатиклассница второй год занимается начальной военной подготовкой в рамках кадетской роты, в том числе стрельбой из автомата Калашникова. Уточняется, как именно девушка будет награждена.

В День Победы в Твери состоялось торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона и пролет воздушной техники в честь 76-й годовщины Победы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, почетными гостями стали 11 ветеранов, участие в мероприятии приняли порядка 1,4 тыс. человек, среди них рота почетного караула, студенты Тверского суворовского военного училища, кадеты, юнармейцы, 196-й военно-транспортный авиационный полк.