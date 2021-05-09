В Туркмению доставили крупную партию китайской вакцины СоrоnаVас

ТАСС, 9 мая. Крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac китайской компанией Sinovac Biotech доставлена в воскресенье из КНР в Туркмению. Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркмении (ТДХ).

По его данным, сотрудничество в медицинской сфере - в частности, совместная борьба с пандемией коронавирусной инфекции - было рассмотрено в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора между президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждение перспектив взаимодействия двух стран на этом направлении продолжилось в ходе состоявшейся в воскресенье в МИД Туркмении встречи с заместителем министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэном, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. Стороны подтвердили взаимное намерение тесно сотрудничать и обмениваться накопленным опытом в противодействии пандемии, передает ТДХ.

Агентство отмечает, что иммунизация является одним из стратегических направлений реализации, инициированной президентом Туркмении Государственной программы "Здоровье", ключевые приоритеты которой заключаются в существенном улучшении здоровья населения, увеличении средней продолжительности жизни граждан, а также в предоставлении медицинских услуг, соответствующих международным стандартам.

Прибывшая в страну вакцина китайского производства доставлена для хранения в Центр общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также в ашхабадскую и велаятские (областные) санитарно-эпидемиологические службы, где созданы необходимые условия.

В связи с пандемией коронавируса для иммунизации населения Туркмения ранее уже получила российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона", а также предыдущую партию вакцины из Китая. В связи с поступлением достаточного количества препаратов в Туркмении начата вакцинация групп повышенного риска заражения, сообщает ТДХ.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на массовые мероприятия, не вводилось. Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая работала там в июле прошлого года в течение 10 дней, дала рекомендации по "повышению уровня готовности и мерам реагирования в случае выявления в республике" коронавирусной инфекции.