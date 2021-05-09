В Петербурге прогремели 30 залпов салюта, посвященных Дню Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Артиллерийский салют из 30 залпов с применением фейерверочных изделий 50 видов озарил небо над Санкт-Петербургом в День Победы, передает корреспондент ТАСС.

Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел праздничный салют в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с пляжа Петропавловской крепости.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, расчеты фейерверочных установок выпустили более 1,5 тыс. фейерверочных изделий 50 видов, в том числе "Рубин", "Ассоль", "Фиалка", "Вега", "Татьянин день", "Браслет" и другие. Двенадцать артиллерийских орудий Д-44 сопровождали пуск фейерверков 30 холостыми залпами.

Праздничный салют, который длился 10 минут, смотрели горожане и туристы с улиц и набережных в центре Санкт-Петербурга и с верхних этажей домов с видом на Неву. На улицах города продолжают звучать песни военных лет, люди гуляют с портретами фронтовиков и поздравляют друг друга с праздником Победы.