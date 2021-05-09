Полиция Эстонии сообщила, что День Победы в Таллине отпраздновали 10 тыс. человек

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня Победы 9 мая на гарнизонном кладбище в Таллине. Об этом заявил в воскресенье руководитель отделения полиции столичного района Кесклинн Кайдо Саарнийт.

По его словам, полиция не зафиксировала серьезных правонарушений во время празднований. Кроме того, в воскресенье в Таллине прошел автопробег "Празднование Дня Победы", в котором приняли участие примерно 50 автомобилей. В ходе пробега полиция зафиксировала 12 нарушений светофорного режима, два случая превышения скорости и одно нарушение правил парковки, сообщает портал ERR.

Как сообщила газета Postimees, памятник "Бронзовый солдат" в Таллине с утра воскресенья утопает в цветах.

По данным таллинской полиции, в прошлом году у памятника воину-освободителю на гарнизонном военном кладбище в эстонской столице в День Победы побывали около 5 тыс. человек.