Эмир Кустурица поздравил сербов и россиян с Днем Победы

"К сожалению, мы живем во время, когда фашисты превращены в антифашистов, а нас, объективно являющихся антифашистами, очень часто называют другими именами. Благодаря друзьям из России и вообще Российской Федерации существует идея, что Вторая мировая война завершилась антифашистской борьбой. Гитлер был уничтожен в братской России, благодаря которой сегодня нам удается обновить память и понять, что наша судьба - в антифашисткой борьбе. Поэтому хочу поздравить вас с Днем Победы, днем, который мы долго не праздновали, и я надеюсь, что это мероприятие в будущем будет проходить каждый год, и мы вместе с русскими братьями будем праздновать День Победы", - заявил режиссер.

В Сербии массово и на официальном уровне отметили 76-ю годовщину Победы над фашизмом. Торжественные мероприятия начались 8 мая с залпа артиллерийских орудий крепости Калемегдан и продолжились концертом "Хора Турецкого", который представил программу "Песни Победы". 9 мая прошли церемонии возложения цветов на мемориальных комплексах по всей стране. После возложения цветов состоялся праздничный концерт на площади Республики с участием сербских коллективов и российских артистов - Олега Киреева и Олега Погудина.

Завершилось празднование 76-й годовщины Победы красочным фейерверком в центре Белграда.