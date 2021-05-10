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Пандемия COVID-19
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Общество Красного Креста Китая выделит $1 млн Индии для борьбы с коронавирусом

Китай уже доставил в Индию 100 концентраторов кислорода и 40 аппаратов искусственной вентиляции легких

ПЕКИН, 10 мая. /ТАСС/. Общество Красного Креста КНР приняло решение выделить $1 млн Индийскому обществу Красного Креста в качестве помощи в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом в понедельник пишет газета Global Times со ссылкой на посла КНР в Индии Сунь Вэйдуна.

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Как сообщает издание, средства будут выделены "через Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца".

Как ранее сообщил Сунь Вэйдун, первая партия гуманитарной помощи от Китая уже прибыла в Индию. В ее состав вошли 100 концентраторов кислорода, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких и другие противоэпидемические средства.

30 апреля председатель КНР Си Цзиньпин направил индийскому премьер-министру Нарендре Моди телеграмму, пообещав Нью-Дели усилить поддержку в борьбе с эпидемией. 1 мая министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром пообещал ускорить поставки китайской медицинской продукции, необходимой для борьбы с пандемией в Индии.

Согласно Министерству здравоохранения и благосостояния семьи Индии, число заразившихся коронавирусом в этой стране превысило 22 млн.

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