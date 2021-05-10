Авиации МЧС исполняется 26 лет

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Воздушные суда МЧС России приняли участие более чем в 400 спасательных и гуманитарных операциях на Родине и за рубежом за время своего существования, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"За 26 лет с момента создания авиация МЧС России участвовала более чем в 400 спасательных и гуманитарных операциях, завоевав заслуженный авторитет не только в нашей стране, но и за ее пределами. За последний год воздушными судами доставлено более 32 тыс. тонн груза, перевезено порядка 15 тыс. людей, произведено более 3,2 тыс. сливов воды при тушении пожаров", - сказали в пресс-службе.

В понедельник авиация МЧС России празднует свой 26-й день рождения. В настоящее время в ней служат 2 тыс. специалистов, на вооружении которых 83 воздушных судна: 22 самолета и 61 вертолет. Это транспортные самолет Ил-76ТД, которые могут переоборудованы в пожарные, самолеты-амфибии Бе-200ЧС, вмещающие до 12 тонн воды, "Суперджеты" "Сухого" и Ан-148 могут быть командными пунктами со спецсвязью и перевозить больных в медицинских модулях при санитарных эвакуациях, "вездеходы" Ан-74 способны садиться и взлетать практически везде. Также на дежурстве стоят вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-32, Бо-105, Бк-117 и "Ансат".

Для оперативного реагирования и прикрытия наибольшей территории основная часть авиации МЧС базируется в пяти авиационно-спасательных центрах в Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и подмосковном Жуковском. Из них воздушные суда вылетают на поиск и спасение людей, тушение пожаров, борьбу с ледяными заторами, наводнениями, разливами нефти, десантируют спасателей, эвакуируют пострадавших из районов ЧС, доставляют грузы.