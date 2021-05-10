Масштабную выставку памяти тележурналиста Влада Листьева представят осенью

25 лет без Владислава Листьева. Что известно об убийстве и расследовании дела

"10 мая исполнилось бы 65 лет со дня рождения моего отца. В память о нем благотворительный Фонд поддержки деятелей телевидения имени Владислава Листьева "Герои экрана" готовит большой выставочный проект. Это будет не просто экспозиция фотографий, личных вещей документов, но и интерактивный раздел с воспоминаниями зрителей о программе "Взгляд" и других телепроектах, над которыми работал отец. Мы предложим всем желающим рассказать о влиянии передачи на их жизнь, вспомнить яркие моменты. Самые интересные эссе озвучат коллеги отца - знаменитые телевизионщики и артисты", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, экспозиция фотографий расскажет о журналисте не только как о профессионале своего дела. "Мы готовы показать семейный архив, рассказать, каким отец был дома, а дома он был очень внимательным, очень чутким, спокойным и очень светлым. Вот такого Листьева мы хотим показать всем зрителям, которые помнят его до сих пор. А почему помнят? В нем был свет, он всегда искал доброе в событиях, своих собеседниках, дарил положительные эмоции, общался очень понятным языком", - поделился Листьев - младший.

Александр Листьев также напомнил, что ведется большая благотворительная работа по линии Фонда "Герои экрана". "Очень важно, что имя отца живет и в памяти, и в реальных делах. Мы помогаем ветеранам телевидения. Недавно совместно с ТАСС представили книгу "Герои экрана", доходы от продаж которой идут полностью на благотворительные цели - помощь нашим ветеранам. Замечательная книга: 35 мэтров рассказывают об истории телевидения, о своем опыте, принципах работы. Человеческий взгляд. Книга рассказывает и о том, что телевидение - это не просто яркая картинка, но титанический труд многих и многих людей", - сказал он.

Первый среди равных

Как рассказали ТАСС в Фонде "Герои экрана", выставку будут организовывать молодые люди. "Это выставка про мечту, про вдохновение и смелость. Влад Листьев и журналисты того времени были реформаторами и романтиками, именно такие люди меняют мир и создают условия для его развития. А то, каким будет мир завтра, сегодня определяют молодые ребята", - сказал собеседник агентства.

Фонд запускает исследовательский проект: команда студентов творческих вузов, включая журналистов, продюсеров, художников, актеров "проанализирует феномен Листьева и телевидения 1990-х годов и изучит коды этого успеха". "Молодые люди будут изучать период того времени, возникновение нового телевидения, попытаются понять, как изменение технологий и природы коммуникаций влияют на жизнь и судьбу разных поколений, есть ли связь между "битловским" по масштабу успехом программы "Взгляд" и успехом сегодняшних блогеров YouTube и TikTok, возможен ли сегодня столь же масштабный разговор с аудиторией", - сказал собеседник ТАСС.

Результаты исследования станут частью выставки "Влад Листьев. Первый среди равных", которая откроется осенью. Выставочная программа также включит дискуссии, мастер-классы и документальные театральные читки.

Из биографии

Владислав Листьев родился 10 мая 1956 года. В 1987 году начал работать в молодежной редакции Центрального телевидения, был одним из ведущих информационно-развлекательной телепрограммы "Взгляд" вместе с Александром Любимовым, Владимиром Мукусевым, Александром Политковским, Артемом Боровиком и другими. Передача приобрела известность как один из символов перестройки в СССР.

30 сентября 1990 года Листьев стал одним из основателей телекомпании "ВИD" ("Взгляд и другие"), которая начала выпускать телепрограммы для Первой программы Центрального телевидения, затем для телекомпании "Останкино".

В 1991-1993 годах был генеральным продюсером, в 1993-1995 годах - президентом телекомпании "ВИD".

Листьев являлся автором и ведущим популярных телепередач "Поле чудес", "Тема" и "Час пик", принимал участие в создании программ "Угадай мелодию", "Звездный час", "L-клуб", "Серебряный шар", а также автошоу "Гонки на выживание". В январе 1995 года занял пост генерального директора Общественного российского телевидения (ныне - Первый канал).

Вечером 1 марта 1995 года Владислав Листьев был убит в подъезде собственного дома в Москве. Похоронен на столичном Ваганьковском кладбище.