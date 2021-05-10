В Якутске всех школьников, кроме 9-х и 11-х классов, переведут на дистанционку

ЯКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Школьники, кроме учеников 9-х и 11-х классов, в связи с эпидемиологической обстановкой с 11 мая перейдут на дистанционную форму обучения, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Якутска.

"В связи ухудшением эпидемиологической обстановки с 11 мая учащиеся городских общеобразовательных учреждений, кроме учеников 9-х и 11-х классов, переходят на дистанционную форму обучения до особого распоряжения. Такое решение принято сегодня на совместном заседании оперативного штаба городского округа "Город Якутск" и комиссии по предупреждению, ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по организации мероприятий, направленных на предупреждение и недопущение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Якутске за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания коронавирусом, из них пять заболевших - подростки. "Зафиксированы случаи заболевания среди вакцинированных и переболевших граждан. По данным на 10 мая, двое детей находятся в тяжелом состоянии, переведены на аппарат ИВЛ. Процент заболеваемости детей растет", - отмечается в сообщении.

В регион поступило всего 136 084 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины получили 111 240 человек, завершили курс вакцинации 87 045 человек. Всего, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 36 090 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 149 пациентов, умерли 619.