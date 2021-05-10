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Пандемия COVID-19
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Турецкие отели не намерены отказываться от системы all inclusive после отмены локдауна

Как сообщил представитель местной Федерации отельеров, рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству и разнообразию блюд, но "только по согласованию с туроператорами"
© Сергей Бобылев/ТАСС

АНКАРА, 10 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие отели после отмены полного локдауна в республике не откажутся от системы "все включено" (all inclusive). Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель Федерации отельеров Турции.

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"Эта информация не соответствует действительности. Система шведского стола не может быть отменена в Турции, однако рестораны в отелях могут вносить изменения по количеству, разнообразию и типу презентации блюд. Но делать они это могут только по согласованию с туроператорами", - ответил собеседник агентства на просьбу прокомментировать информацию в российских СМИ о том, что с окончанием локдауна 17 мая турецкие отели перейдут от шведского стола к обслуживанию по меню.

Эту информацию также подтвердил ТАСС еще один источник в туристической отрасли. По его словам, в 2021 году "гости по-прежнему с точки зрения санитарных условий не смогут самостоятельно класть в свои тарелки предпочитаемые блюда в ресторанах". "Вместо этого этим будут заниматься сотрудники ресторанов. Это делается для того, чтобы гости не трогали одни те же приборы. Такой подход более правильный с точки зрения обеспечения безопасности здоровья туристов в Турции", - пояснил источник.

Спекуляции на тему отмены системы "все включено" в турецких отелях возникают практически каждый год, однако эта информация каждый раз не находит подтверждений. Так, в мае 2020 года министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в интервью ТАСС сообщил о невозможности отмены систем "все включено" и "шведский стол" в республике. По словам главы Минкультуры республики, в связи с пандемией постояльцы отелей с системой all inclusive не смогут сами брать со столов еду и напитки - теперь выбранные ими блюда выдаются поварами или официантами.

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