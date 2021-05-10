Врио главы Дагестана вручил ключи от новой квартиры вдове Героя России

МАХАЧКАЛА, 10 мая. /ТАСС/. Ключи от новой квартиры в Каспийске получила семья Героя России Зейнудина Батманова. Вручил их врио главы Дагестана Сергей Меликов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы региона.

В мае 2015 года житель села Икра на юге Дагестана Батманов обнаружил в лесу террористов, захвативших молодую семью с ребенком. Он уговорил бандитов взять себя в заложники вместо семьи. Позднее террористы обнаружили у Батманова в телефоне номер начальника полиции Курахского района и потребовали вызвать того в лес, чтобы устроить офицеру засаду. Батманов отказался и был убит. Пролить свет на подробности гибели Батманова и его героические действия удалось лишь спустя некоторое время после преступления, когда был захвачен один из напавших на лесника боевиков.

"Мы не должны забывать о гражданских подвигах людей. И то, что верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин принял решение удостоить вашего супруга звания Героя - это очень важно и почетно, особенно для многих поколений дагестанцев. Они должны понимать, что в жизни всегда есть место подвигу. И человек, который не носит погоны и не решает боевые задачи, тоже может совершить его. Ваш муж совершил подвиг как честный и порядочный человек, поэтому вечная память и слава ему", - передает пресс-служба слова Меликова, адресованные супруге Героя РФ.

Со своей стороны вдова Героя России Джамиля Батманова поблагодарила руководство республики за то, что героический поступок ее мужа не забыт. "Спасибо большое за поддержку и помощь, которую вы оказали нам. Спасибо вашей команде, которая решила все вопросы. Вам низкий поклон за то, что помните и помогаете", - приводит пресс-служба слова вдовы.

6 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно инспектору по контролю за лесом Касумкентского лесничества Дагестана Зейнудину Батманову, спасшему в 2015 году ценой собственной жизни семью с маленьким ребенком от террористов. Сегодня его вдова, которая работает медсестрой в Кабирской участковой больнице Курахского района, одна воспитывает трех сыновей и одну дочь.