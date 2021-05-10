В Великобритании снизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса, с четвертого уровня до третьего (всего пять). О таком решении объявили в понедельник главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

"В свете рекомендаций Объединенного центра по биобезопасности и последних данных главные санитарные врачи различных частей Соединенного Королевства и главный врач Национальной службы здравоохранения Англии согласились с тем, что уровень угрозы следует снизить с четвертого уровня до третьего. Благодаря соблюдению британцами социальной дистанции и эффекту, который мы наблюдаем от программы вакцинации, число случаев заражения, летальных исходов и госпитализации значительно сократилось. Тем не менее, COVID-19 все еще никуда не делся: люди заражаются им и разносят вирус каждый день, поэтому нам надо сохранять бдительность", - сказано в совместном заявлении врачей.

О снижении уровня угрозы от коронавируса было объявлено в преддверии пресс-конференции премьер-министра Бориса Джонсона, на которой он, как ожидается, подтвердит планы правительства по очередному этапу снятия коронавирусных ограничений. Предполагается, что он выступит с заявлением, в котором, согласно правительственному графику постепенного выхода из карантина, расскажет о возобновлении с 17 мая полноценной работы пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей, музеев и допуске зрителей на спортивные соревнования.

Приступить к ослаблению карантина власти смогли благодаря стабильному снижению показателей инфицирования по стране. Как считают в правительстве, это произошло из-за успешности введенного 4 января карантина, а также эффективности массовой кампании по вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года первую дозу вакцины получили уже более 35,3 млн человек (более 53% населения королевства), а обе дозы - 17,6 млн пациентов (26% всех жителей). Британские власти приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

В общей сложности в Великобритании умерли 127,6 тыс. человек в течение 28 дней после того, как их тесты на коронавирус показали положительные результаты. При этом в свидетельстве о смерти заболевание упоминается у 151,5 тыс. жителей, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,43 млн. За последние семь дней в стране в среднем в сутки регистрировали 1,9 тыс. случаев заражения и семь летальных исходов.