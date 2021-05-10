Оппозиция на Украине в День Победы провела автопробеги почти в 20 городах

КИЕВ, 10 мая. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на Украине организовала в День Победы автопробеги почти в 20 городах страны. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии.

"Стартовавший в столице автопробег "Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!" поддержали в Днепре и Ужгороде, Запорожье и Полтаве, Одессе и Николаеве, Мариуполе и Лисичанске, Харькове и Краматорске, Сумах и Кировограде, Кривом Роге, Херсоне и Черкассах", - говорится в сообщении.

В украинской столице в воскресенье празднование началось у памятника танку Т-34, установленному на проспекте Победы, сообщили в оппозиции, после чего состоялось возложение цветов к обелиску "Городу-герою Киеву", где выпустили в небо голубей в память о павших в Великой Отечественной войне.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. С этого времени символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.

В пресс-службе полиции Украины сообщили ранее, что 9 мая в отношении участников мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, было возбуждено 13 уголовных дел.