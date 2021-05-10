Ректор Горного университета назвал фейком информацию о личных связях с принцем Кентским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко назвал фейком информацию, которую ранее опубликовало британское издание Daily Mail, о якобы его личных связях с двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II принцем Майклом Кентским. Об этом Литвиненко сообщил ТАСС в понедельник.

В воскресенье газета The Sunday Times опубликовала материал-расследование, в котором утверждается, что принц Кентский был готов за солидное вознаграждение организовать состоятельным клиентам встречу с представителями российских властей. Затем на сайте Daily Mail был опубликован видеоролик, в котором Литвиненко вручает принцу Кентскому документ, по которому тот получает звание почетного профессора Горного университета Санкт-Петербурга. На основании этого ролика издание заявляет, что видео подтверждает связь ректора с принцем и то, что двоюродный брат королевы имеет тесные контакты с представителями власти РФ.

"С удивлением услышал об этой статье [в Daily Mail]. Утверждения в статье - это не просто фейк, а чудовищная чушь", - сказал Литвиненко в беседе с ТАСС.

Принц Кентский получил почетное звание профессора Горного университета в Петербурге во время посещения вуза в 2017 году. Горный университет также входит в число организаторов международного форума "Российско-Британский сырьевой диалог" (Russian-British Raw materials Dialogue). Одним из инициаторов создания форума выступил принц Кентский.

Майкл Кентский (полное имя - Майкл Джордж Чарльз Франклин) родился 4 июля 1942 года. Он член британской королевской семьи, внук короля Георга V и королевы Марии, двоюродный брат королевы Елизаветы II, внучатый двоюродный племянник российского императора Николая II. Принца назвали в честь великого князя Михаила Александровича - младшего брата Николая II.