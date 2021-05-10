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В Малайзии задержали восемь предполагаемых представителей группировки "Абу Сайяф"

Данная группировка занималась похищениями с целью выкупа, сообщил филиппинский командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Восемь предполагаемых представителей группировки "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС) задержаны в Малайзии. Об этом в понедельник сообщил филиппинский командующий Объединенной оперативной группы Сулу генерал-майор Уильям Гонсалес.

"Эти представители ["Абу Сайяф"] переехали в [малайзийский штат] Сабах примерно в марте этого года, - приводит выдержки из заявления военного медиагруппа ABS-CBN. - Мы внимательно следим за деятельностью этой группировки в восточной части [филиппинской провинции] Сулу, которая занимается похищениями с целью выкупа". "Весьма вероятно, они намереваются сделать Сабах своим плацдармом для похищений. Они знают, что им будет очень сложно чинить злодеяния в Сулу из-за непрекращающихся военных операций в этом районе", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что двое предполагаемых лидеров "Абу Сайяф", которые могли стоять за похищением нескольких местных и иностранных граждан на Филиппинах, были задержаны военными восточного Сабаха. Остальные задержанные являются представителями группировки.

На территории Филиппин активно действуют различные радикальные религиозные и повстанческие группировки. В их числе "Абу Сайяф", боевики которой часто берут в заложники людей из числа иностранных туристов. Кроме этого, на протяжении более четырех десятилетий в стране продолжается противостояние леворадикальной повстанческой группировки "Новая народная армия" и правительственных сил. За эти годы жертвами столкновений стали свыше 40 тыс. человек.

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