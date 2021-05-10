На Филиппины доставили более 190 тыс. доз вакцины от коронавируса производства Pfizer

БАНГКОК, 10 мая. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса американской компании Pfizer была доставлена в понедельник на Филиппины. Партия из 193 тыс. доз препарата прибыла в республику по программе COVAX.

Как сообщила медиагруппа ABS-CBN, это вакцина уже четвертой компании, которая была доставлена на Филиппины. Ранее в республику поставили препараты AstraZeneca, CoronaVac и "Спутник V". Общее количество доставленных в страну доз различных вакцин достигло 7,73 млн, большинство из них произведены китайской фирмой Sinovac. По состоянию на 9 мая, на Филиппинах было сделано 2,4 млн прививок.

"Эти дополнительные дозы от Pfizer будут использоваться приоритетными группами от A1 до A3", - пояснил министр здравоохранения Франсиско Дуке. В настоящее время на Филиппинах проводится вакцинация трех групп: медицинских работников (A1), лиц старше 60 лет (A2) и людей с сопутствующими заболеваниями (A3). Кроме того, существует группа A4, в нее входят продавцы рынков, работники супермаркетов и продуктовой розницы, а также другие сотрудники предприятий, которым по роду деятельности приходится взаимодействовать с общественностью.

Филиппины должны были получить первые дозы Pfizer в начале этого года, но поставка сорвалась из-за того, что министерство здравоохранения не представило компаниям полные требования к документации. По другим данным, доставку, которая была запланирована на февраль, задерживало отсутствие соглашения о возмещении убытков. Ожидается, что в июне в республику доставят 2,3 млн доз этой вакцины. В планах властей страны приобретение 40 млн доз Pfizer.

30 января 2020 года на Филиппинах выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 1,1 млн, вылечились более миллиона человек, умерли 18,5 тыс. пациентов. Власти страны, помимо вакцины Moderna, одобрили экстренное использование "Спутника V", а также препаратов американской компании Pfizer, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech и компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, 600 тыс. доз которого были доставлены в республику 28 февраля.