Глава ВОЗ заявил, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли в мире на плато

ЖЕНЕВА, 10 мая. /ТАСС/. Заболеваемость и смертность от COVID-19 вышли на плато на "неприемлемо высоком уровне": за минувшую неделю заразились более 5,4 млн человек и почти 90 тыс. умерли. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей, - отметил он. - Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тыс. умерших".

По словам гендиректора, снижение заболеваемости и смертности наблюдается сейчас в Европе и регионе Северной и Южной Америки, которые пандемия коронавируса ранее затронула особенно сильно. Одновременно зафиксирован быстрый рост числа заразившихся и умерших в Юго-Восточной Азии, к которому ВОЗ относит также Индию. Кроме того, "в каждом регионе есть страны с тенденцией к увеличению" заболеваемости и смертности, констатировал Гебрейесус.

Глава организации подчеркнул, что ослабление санитарных мер и "неравная вакцинация" способствуют распространению инфекции в мире. Он назвал отсутствие равного доступа к вакцинам "одним из самых больших рисков". "На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины", - напомнил гендиректор.

Гебрейесус призвал лидеров стран "использовать все инструменты, которые имеются в их распоряжении, для снижения передачи COVID-19". Это относится в том числе к государствам, где на настоящий момент заболеваемость и смертность снижаются. Необходимо усилить возможности для предотвращения распространения инфекции, "чтобы подготовиться к распространению разновидностей [COVID-19], против которых бессильны вакцины, а также к будущим чрезвычайным ситуациям", заключил глава ВОЗ.

В свою очередь эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что циркулирующий в Индии вариант коронавируса B.1.617 "вызывает обеспокоенность на глобальном уровне". Она обратила внимание на наличие "определенной информации, предполагающей его более высокую заразность". Вместе с тем эксперт отметила, что нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, в какой степени этот штамм снижает эффективность вакцин против коронавируса. "Пока у нас нет ничего, что говорило бы о том, что наши средства диагностики, лекарства и вакцины не действуют", - резюмировала ван Керкхове.