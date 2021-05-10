Имя старейшего участника ВОВ из Северной Осетии вписали в Книгу рекордов Гиннесса России

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 мая. /ТАСС/. Имя самого пожилого участника Великой Отечественной войны из Северной Осетии вписали в Книгу рекордов Гиннесса России. Ветерану Тимофею Марзоеву исполнилось в понедельник 105 лет, сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

"Сегодня исполнилось 105 лет ветерану Великой Отечественной войны Тимофею Георгиевичу Марзоеву. Рад был лично поздравить его с юбилеем! Тимофей Георгиевич - старейший ветеран России. Его имя как самого пожилого из ныне живущих фронтовиков сегодня было вписано в Книгу рекордов Гиннесса России", - написал Меняйло.

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Сергей Меняйло прибыл в селение Карман-Синдзикау Дигорского района республики для поздравления ветерана и вручения ему сертификата Книги рекордов Гиннесса России.