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Пандемия COVID-19

Глава РФПИ: в Сан-Марино победили COVID-19 с помощью "Спутника V", забыв про политику

По мнению Кирилла Дмитриева, если забыть про попытки сдержать Россию, а использовать "Спутник V", то можно получить результат, который получила страна Сан-Марино

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" показала свою эффективность в борьбе с пандемией, когда европейская страна Сан-Марино не руководствовалась политическими мотивами при вакцинации. Об этом заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-24".

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"[Пример вакцинации в Сан-Марино] показывает не только что "Спутник V" - очень эффективная вакцина, но и что в самом сердце Европы, если забыть про политику, если забыть про попытки сдержать Россию, а использовать "Спутник V", то можно получить тот результат, который получила [страна] Сан-Марино, а это результат первой европейской страны, которая полностью победила COVID-19", - сказал он.

Ранее в РФПИ сообщили, что применение вакцины "Спутник V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус и снизившей уровень инфицирования до нуля. В фонде также подчеркнули, что вакцинация населения в Сан-Марино позволила сократить смертность от коронавируса до нуля. В стране закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом.

Теги
Сан-МариноРоссияПандемия COVID-19
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