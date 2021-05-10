Псковский госуниверситет вошел в справочник медицинских вузов мира, составленный ВОЗ

ПСКОВ, 10 мая. /ТАСС/. Псковский государственный университет (ПсковГУ), который является опорным вузом региона, вошел в справочник медицинских вузов мира, составленный Всемирный организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.

"Псковский государственный университет включен в Мировой справочник медицинских вузов ВОЗ с программой "Лечебное дело", которая прошла государственную аккредитацию. Главной целью является оказание помощи будущим студентам при выборе вуза, медицинским регулирующим органам при трудоустройстве врачей, а также информирование исследователей и представителей общественности об особенностях программ медицинского образования во всем мире", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, включение ПсковГУ в перечень медицинских вузов ВОЗ расширяет возможности университета по развитию образовательной программы "Лечебное дело". "В данный перечень попадает далеко не каждый вуз, и для нас, как для университета, который сравнительно недавно приступил к формированию и расширению медицинских направлений обучения, факт включения в данный перечень представляется очень важным достижением", - цитирует пресс-служба слова ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

По данным пресс-службы вуза, обучение по программе специалитета "Лечебное дело" ведется в ПсковГУ с 2018 года. Программа длится шесть лет. Первые три года студенты получают естественнонаучные знания: изучают математику, физику, химию, биологию. В последующие три года преподаются клинические дисциплины, от общей хирургии и пропедевтики до кардиологии, гастроэнтерологии и стоматологии.

В рамках нацпроекта "Образование" ПсковГУ в конце 2020 году впервые за свою историю запустил образовательную программу в сфере медицины "Лечебное дело" на английском языке. Она рассчитана на иностранных студентов, в том числе из Африки и Индии, а первыми, кто начал обучение, стали представители арабских стран.

Программа "является билингвальной": два года студенты будут обучаться на английском языке и затем в следующие три года - на русском языке. Создание такой программы стало возможным после того, как в составе вуза появился институт медицины и экспериментальной биологии. Туда входят программы биологического цикла, а также связанные с медицинским направлением: это "Лечебное дело", "Медицинская кибернетика", "Медицинская биохимия". В программе также предусмотрены модули, которые позволяют будущим биологам работать в инфекционной сфере, в сфере эпидемиологии, санитарной защиты населения.