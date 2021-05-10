Пункты пропуска из зоны "Идлиб" откроют в Сирии для сдачи местными жителями экзаменов

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Три пункта пропуска с территории зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии заработают с 30-31 мая для сдачи местными жителями выпускных и вступительных экзаменов в учебных заведениях. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны России) контр-адмирал Александр Карпов.

"По инициативе министерства образования Сирии при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон пункты пропуска "Тейха" (в районе города Мембидж провинции Алеппо), "Трумба" (в районе города Саракиб провинции Идлиб) и "Бакаю" (в районе города Калат-эль-Мадык провинции Идлиб) будут открыты с 30-31 мая и до окончания экзаменационной сессии", - отметил Карпов во время брифинга в понедельник.

Замруководителя Центра уточнил, что в настоящий момент ЦПВС ведет подготовку к началу работы пунктов пропуска, чтобы жители населенных пунктов, которые расположены на территории идлибской зоны деэскалации, смогли принять участие в сдаче выпускных и вступительных экзаменов в школах, институтах и других учебных заведениях.

По словам Карпова, сирийские власти ежегодно организовывают централизованную сдачу экзаменов в учебных заведениях, находящихся на подконтрольных сирийскому правительству территориях для "получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне".