Лавров считает, что вопросы границ в районе Карабаха сложны, но решаемы

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на свою сложность. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как вы подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями "на земле". Там есть делимитации, демаркации [границы]. Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках", - сказал Лавров.

Работа ЮНЕСКО

По словам Лаврова, Москва готова к созданию условий для ЮНЕСКО при работе по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха.

"ЮНЕСКО как организация, которая отвечает за сохранение международного культурного наследия, тоже заинтересована участвовать в этих усилиях. Мы готовы содействовать созданию условий, которые сделают это возможным. Естественно, мы должны учитывать договоренности на этот счет, позицию заинтересованных сторон", - сказал Лавров.

"Вопросы, связанные с решением гуманитарных последствий войны - вы упомянули военнопленных, о том, чтобы не допускать каких-либо злоупотреблений, связанных историческим наследием, - все это мы хотим помочь решать максимально конструктивно". - подчеркнул он.

Как отметил министр, Россия продолжит вносить свой вклад в то, чтобы договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху выполнялись в условиях, "способствующих конструктивному результату".

Лавров также обратил внимание на то, что РФ поддерживает бизнес, готовый работать в Нагорном Карабахе: "Поощряем наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые вы запланировали".

В апреле постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявлял, что Россия считает необходимым приложить дополнительные усилия для защиты культурных объектов, которые находятся в зонах вооруженных конфликтов, и как можно быстрее направить оценочную миссию ЮНЕСКО в Нагорный Карабах.

Нормализация отношений между Баку и Ереваном

Лавров считает, что вопросы создания транспортного хаба на Южном Кавказе могут стать основой для улучшения отношений Баку и Еревана.

"Мы искренне заинтересованы в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Считаем, что совместная работа по сосредоточению на экономических аспектах выхода из затянувшегося в свое время конфликта создает для этого оптимальные рамки", - сказал Лавров.

"Люди должны почувствовать - этот процесс происходит, реальное улучшение "на земле". Три вице-премьера России, Азербайджана и Армении в рамках созданной лидерами трех стран рабочей группы регулярно встречаются, рассматривают практические аспекты, связанные с договоренностью лидеров о разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, - добавил министр. - Это потенциально очень серьезный транспортный хаб, который будет иметь значение, далеко выходящее за региональные рамки".