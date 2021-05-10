Лавров: Москва и Баку ведут предметный диалог по производству "Спутника V" в Азербайджане

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска вакцины "Спутник V" на территории республики. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане <...> производство этой вакцины", - сказал Лавров.

"Хочу подчеркнуть наше искреннее желание обеспечить более эффективное взаимодействие по борьбе с коронавирусной инфекцией. Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины "Спутник V". В этом месяце ожидается еще более значительная партия", - отметил министр иностранных дел РФ.

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 61 стране с общим населением свыше 3 млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.