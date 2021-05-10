Обстановка в Иерусалиме после столкновений стабилизируется

ИЕРУСАЛИМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. В понедельник вечером после дня столкновений между израильскими полицейскими и палестинцами в районе Храмовой горы в Старом городе Иерусалима обстановка спокойная, хотя наблюдается повышенное присутствие полиции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"На данный момент в Иерусалиме все тихо. Обстановка спокойная", - сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. При этом в утренние часы, по его словам, "молодые арабы начали забрасывать камнями ворота Муграби Старого города рядом со Стеной Плача". "Было принято решение ввести полицейские силы на Храмовую гору и навести там порядок", - добавил он. В понедельник вечером возле мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима загорелось дерево от брошенной в него петарды, оно было быстро потушено, ситуация "стала спокойной", сказал также Зингерман.

"Сегодня опять собрались у стены люди, кричали, потом начали бросать камни и жечь мусорные баки прямо здесь, за углом", - рассказал житель Иерусалима Ицик, который работает продавцом в магазине напротив одного из входов в Старый город. "И это продолжается почти неделю, приезжает полиция, тут перекрывает, там протесты, здесь столкновения, нельзя ни пройти, ни проехать, сегодня еще сирены звучали, был ракетный обстрел", - рассказал он.

На асфальте на улицах Иерусалима видны выгоревшие контуры мусорных баков и покрышек, стоят полицейские автомобили и автобусы, порядок охраняют бойцы пограничной полиции.

В понедельник палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по меньшей мере шесть ракет по Иерусалиму, одна из них была сбита системой ПВО "Железный купол", одна упала в районе иерусалимского пригорода, остальные разорвались в незаселенной местности. В настоящий момент армия Израиля наносит ответные удары по военным целям радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По данным палестинских медиков, более 300 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Старом городе Иерусалима в понедельник утром. Столкновения в Восточном Иерусалиме между израильской полицией и палестинцами продолжаются с конца прошлой недели, за несколько дней ранения различной степени тяжести получили в них сотни палестинцев. При этом напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима.